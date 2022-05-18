ЄС виділив п'яти країнам 248 млн євро на українських біженців

Європейська комісія вирішила виділити 248 мільйонів євро 5 державам-членам ЄС, які прийняли найбільшу кількість біженців з України, для підтримки їх систем прийому та прикордонного контролю.﻿ Про це йдеться у заяві ЄК, повідомляє Європейська правда.

Екстрена допомога із фондів внутрішніх справ підтримає Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

Держави-члени можуть використовувати ці кошти для надання негайної допомоги, такої як продовольство, транспорт та тимчасове житло, людям, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, а також для підвищення їхньої здатності керувати зовнішніми кордонами ЄС.