Прокуратура: кількість жертв обстрілу п'ятиповерхівки у Бахмуті зросла до п'яти

Під час розбору завалів зруйнованого напередодні російськими військами багатоквартирного будинку в Бахмуті Донецької області рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та дворічної дитини. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури у Фейсбуці.

"За даними слідства, збільшилася кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в м. Бахмут. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річну дитину" , - інформує прокуратура.

Також за словами правоохоронців, раніше стало відомо про загибель двох чоловіків 43 та 44 років та 75-річної жінки. Ще чотири людини, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок обстрілу будинку досягла п'яти.

Пошуково-рятувальні заходи продовжуються. Проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).