Мер: Маріуполю загрожують масові спалахи хвороб

У заблокованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, і це є складовою епідемічної проблеми. Про це Маріупольський міський голова Вадим Бойченко повідомив на брифінгу в Медіацентрі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні в Маріуполі окупаційна влада… намагається підключити будинки до водопостачання, не розуміючи, що це цілісна система, яка має працювати з водовідведенням. І ця вода пішла рікою по нашому місту. На жаль, вона наробила лише лиха. Тому що хаотично і наші жителі, і терористична організація "ДНР" ховали вбитих наших людей, і вода розмивала ці могили. І на жаль, це також є складовою цієї епідемічної проблеми» , - сказав Бойченко.

Він додав, що це також є складовою екологічної проблеми, «оскільки вся ця брудна вода та каналізаційні стоки рухаються у бік річок та моря, і тому влітку буде велика проблема».

Бойченко ще раз наголосив на гуманітарній проблемі в Маріуполі. Зокрема, у місті недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов лікування людей, ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми – епідемічна та інфекційна.

«Ми вже стоїмо на порозі літа, яке потребує більше води. А до цього ще додається водовідведення, те, що не працює каналізація. І ми повинні розуміти, що в Маріуполі залишається понад 100 тисяч населення, і це проблема… Вже й ООН зробила такі висновки, що тут можуть бути і спалахи холери, і дизентерії, та інших інфекційних захворювань, і це, на жаль, може забрати тисячі життів» , - сказав Бойченко.

Тому, за його словами, потрібна повномасштабна евакуація із міста.