Проти колишнього президента Молдови Додона порушили справу

Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за підозрою в корупції у зв’язку з відеозаписом зустрічі експрезидента Молдови Ігоря Додона та колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. ﻿Про це пише видання NewsMaker, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні, 18 травня, виконуючий обов'язки генпрокурора розпорядився розпочати кримінальне переслідування через відеозаписи, що з'явилися в публічному просторі влітку 2019 року" , - сказала представниця Генеральної прокуратури Маріана Керпек.

У 2020 році колишній депутат Юрій Реніце представив журналістам відеозапис, на якому тодішній лідер Демпартії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону".

Це відео - фрагмент запису переговорів, які у 2019 році вели Додон та Плахотнюк. За словами Реніце, у цьому пакеті була велика сума грошей.

Наприкінці червня 2020 року Антикорупційна прокуратура повідомила, що не порушуватиме кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що під час перевірки не виявила "елементів злочину".

Також там пообіцяли відновити перевірку, якщо у майбутньому прокуратурі нададуть більш певну інформацію чи вагоміші докази.

Напередодні, 17 травня, Апеляційна палата Кишинева скасувала рішення суду Кишинева не порушувати справу проти Додона та розпорядження колишнього заступника голови Антикорупційної прокуратури Василя Левицького.

Ігор Додон прокоментував рішення генпрокурора, заявивши, що не має наміру їхати з країни або ховатися і додав, що намагався не вступати в конфронтацію з нинішньою владою.

"Я витримаю все, але після цього тримайтеся. Я вирішив відійти трохи, а ви своїми діями мене повертаєте назад. Ну, добре, ходімо і розберемося" , - заявив Додон.

У середу стало також відомо, що Додона оштрафували за носіння георгіївської стрічки 9 травня. Носити цю стрічку публічно у Молдові заборонено.