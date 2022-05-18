РНБО: пропагандисти РФ готують своїх громадян до "несподіваних підсумків" війни
Російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО, повідомляє Українська правда.
Зазначається, що за кілька тижнів в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:
- зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками;
- надання Україні важкого озброєння;
- евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".
Повідомляється, що всі ці фактори не сприяють окупантам у загарбанні українських територій, а російська пропаганда вимушена щоденно спілкуватись з аудиторією, яка і надалі чекає "перемог".
"Розуміючи, що на фоні воєнних невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції. Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їх експертів", - підсумували в РНБО.