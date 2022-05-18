Маляр прокоментувала намір РФ заборонити обмін бійців із "Азовсталі"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр закликала сприймати як політичні заяви про намір держдуми РФ внести правки до законодавства, щоб унеможливити процес обміну бійців «Азова». Про це вона сказала у загальнонаціональному ефірі, повідомляє Укрінформ.

«У Росії є свої політичні процеси, є політичні угруповання. Тому справді, протягом цієї операції порятунку та під час переговорів ми звідти чуємо різні заяви різних людей із різних сил. Тому ми маємо їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект та пропагандистську мету для внутрішнього російського споживання» , - зазначила Маляр.

Вона закликала утриматися від публічних заяв щодо обміну полоненими в рамках евакуації українських захисників із «Азовсталі».

«Я розумію ті хвилювання та переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, бо це наші захисники, це наші герої, і справді ми все робимо все можливе, щоб їх урятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоч якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, продовжуються переговори. Тому сама операція з порятунку має кілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам» , - сказала заступник міністра оборони.

Маляр додала, що надмірна публічність іноді може стати на заваді не тільки даної конкретної операції порятунку, але й усьому процесу обміну. Вона закликала активістів бути обережними, щоби не ускладнювати процес переговорів.