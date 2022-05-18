CNN: у НАТО вважають, що Україна може повернути Донбас та Крим

У Північноатлантичному Альянсі припускають, що Україна здатна повернути Донбас та Крим, якщо продовжить нинішню боротьбу. Про це заявив CNN із посиланням на військового представника НАТО, який володіє розвідданими, повідомляє Корреспондент.

У колах НАТО зараз обговорюють, чи може Київ повернути Крим та території Донбасу, захоплені Росією у 2014 році. За словами чиновника, нинішнє обговорення полягає у тому, що імпульс суттєво змістився на користь України.

"Я думаю, що вони могли б відвоювати Крим та Донбас, так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю" , - сказав чиновник.

Водночас він висловив сумнів, чи Україна має дійсно боротися за повернення своєї території, оскільки не все населення тих районів позитивно до цього відноситься.

Крім того, він зазначив, що в НАТО найближчими тижнями не очікують великих успіхів на полі бою ні для України, ні для Росії.