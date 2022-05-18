У БЕБ оцінили загальну вартість заарештованих активів РФ та Білорусі

Загальна вартість російських та білоруських активів, які були заарештовані в Україні, становить 30 млрд гривень. Про це заявив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник, повідомляє Дело.

"30 млрд гривень – вартість активів росії та білоруси, на які БЕБ забезпечило накладення арешту. Насамперед ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі. Вагони мають здійснювати перевезення на залізниці дорогою, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відновлення зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі передаватимуться на потреби ЗСУ" , - написав Мельник Facebook.

Також в ефірі телеканалу ICTV голова БЕБ сказав, що в Україні існують законодавчі механізми, які дають змогу законно заарештовувати російські активи, щодо яких було відкрито кримінальні справи.