Україна обговорила з ЄС питання запровадження безкоштовного роумінгу

Україні необхідно забезпечити безкоштовний або знижений за вартістю роумінг для 5,7 млн українців, які перебувають у ЄС, повідомляє UBR.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та виконавчий віце-президент Європейської комісії Маргрет Вестагер обговорили питання цифрової інтеграції України до ринку ЄС та приєднання до єдиного роумінг-простору, заявили в Мінцифри.

Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС, оскільки понад 5,7 млн українців вже перебувають у країнах ЄС. За словами Федорова, важливо, щоб усі вони продовжували підтримувати доступний зв'язок зі своїми рідними та друзями за кордоном. Для цього необхідно забезпечити безкоштовний або знижений за вартістю роумінг для українців у ЄС принаймні до закінчення війни.