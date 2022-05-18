Кулеба назвав "чотири елементи" перемоги України у війні
За підсумками війни Україна має повернути усі окуповані території, включаючи Крим, та отримати репарації від Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю NRC він уточнив, що Україна також має засудити військових російських злочинців, а також закріпитись у європейській інтеграції.
"Перемога – це звільнення окупованих територій, включаючи Крим та Донбас. Виплата репарацій. Засудження військових злочинців, що скоїли злочини проти людяності. Закріплення місця України у європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - наголосив Кулеба.
При цьому глава українського дипломатичного відомства додав, що переговори з Росією будуть у будь-якому разі, адже кожна війна закінчується дипломатією.
"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покінчити з війною і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.