Кулеба назвав "чотири елементи" перемоги України у війні

За підсумками війни Україна має повернути усі окуповані території, включаючи Крим, та отримати репарації від Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю NRC він уточнив, що Україна також має засудити військових російських злочинців, а також закріпитись у європейській інтеграції.

"Перемога – це звільнення окупованих територій, включаючи Крим та Донбас. Виплата репарацій. Засудження військових злочинців, що скоїли злочини проти людяності. Закріплення місця України у європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги" , - наголосив Кулеба.

При цьому глава українського дипломатичного відомства додав, що переговори з Росією будуть у будь-якому разі, адже кожна війна закінчується дипломатією.