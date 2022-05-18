Чехія отримає від Німеччини танки замість відданих Україні

Німеччина поставить Чехії 15 танків Leopard 2 замість переданих старих радянських танків. Про це пишуть західні ЗМІ, з посиланням на Міністра оборони ФРН, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що Німеччина сплатить угоду і навчить чехів використанню танків Leopard 2, а чеські збройні сили мають парк старих радянських танків, з якими українські солдати вже знайомі.