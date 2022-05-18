Чехія отримає від Німеччини танки замість відданих Україні
Німеччина поставить Чехії 15 танків Leopard 2 замість переданих старих радянських танків. Про це пишуть західні ЗМІ, з посиланням на Міністра оборони ФРН, повідомляє Корреспондент.
Повідомляється, що Німеччина сплатить угоду і навчить чехів використанню танків Leopard 2, а чеські збройні сили мають парк старих радянських танків, з якими українські солдати вже знайомі.
"Цей обмін - ще один хороший приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією. Чехи доставляють важке озброєння, а діри, що утворилися, ми затикаємо танками Leopard" , - заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламберт.