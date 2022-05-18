Арестович уточнив інформацію про підрив бронепоїзда в Мелітополі

Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничні колії, а не російський бронепоїзд. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

"Їздить (бронепоїзд – ред) з Криму під Херсон, із Криму під Мелітополь. Але партизани його зловили, щоправда, сам бронепоїзд не підірвали, підірвали колії перед ним. Російські військовослужбовці відбулися легким переляком" , - сказав Арестович в ефірі Youtube-каналу Фейгін Live.

Також, за даними радника, у захоплених окупантами регіонах України партизани ліквідували двох високопоставлених російських військових.

У середу, 18 травня, з'явилася інформація про підрив у захопленому Мелітополі ворожого бронепоїзда.

Раніше повідомлялося, що українські партизани ліквідували в Мелітополі одразу двох військовослужбовців РФ високого рангу.