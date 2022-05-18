WP: G7 готує пакет фінпідтримки України на $15 млрд

Найрозвинутіші економіки «Групи семи» (G7) готують новий масштабний пакет економічної допомоги Україні з метою компенсації збитків від російського вторгнення. Про це пише The Washington Post з посиланням на двох чиновників, поінформованих з планами G7, повідомляє Укрінформ.

«Світові лідери обговорювали надання допомоги українцям у розмірі $15 мільярдів для компенсації фінансових втрат, спричинених війною» , – уточнюється у публікації.

Остаточні деталі рішення опрацьовуються, зазначили джерела.

За оцінками українського уряду, дефіцит бюджету України становить близько 5 мільярдів доларів щомісяця війни.

Планується, що допомога G7 піде забезпечення бюджетного дефіциту України протягом трьох місяців. Це вважається короткостроковою економічною допомогою, тому світові лідери вже сигналізували, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет для економічного відновлення України.

Як повідомлялося раніше, на розгляді Сенату Сполучених Штатів знаходиться законопроєкт, що передбачає виділення $40 мільярдів для реагування на агресію Росії проти України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи перед міністрами розвитку країн G7, закликав усіх міжнародних партнерів взяти на себе лідерство у процесі відновлення регіонів, громад чи міст України.