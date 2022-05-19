Зеленський нагородив 197 українських військових, п’ятьох — посмертно

У середу, 18 травня, президент України Володимир Зеленський нагородив 197 українських захисників, які воюють проти російських окупантів, повідомляє Новое время.

"І як це вже традиційно – ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. П'ятьох із них – посмертно" , – заявив президент.

Повний список﻿ нагороджених та категорії нагород доступні на сайті президента України.

Також Зеленський вручив орден Золота зірка військовослужбовцям, яким раніше надав звання Героя України. Нагороди отримали полковник Сергій Барановський за мужність та ефективність у боях на Донбасі та полковник Сергій Мусієнко за особисту хоробрість та успіхи у боях у Харківській області.