Синєгубов: мешканці Харкова почали масово повертатися до міста

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що мешканці Харкова останнім часом почали масово повертатися до міста, повідомляє Новое время.

В ефірі українського ТБ Синєгубов зазначив, що місто почало "оживати", на вулицях з'являється все більше автомобілів. Водночас, адміністрація не може гарантувати повну безпеку в місті.

"Останні два тижні у нас відносна тиша по місту Харкову. І люди одразу це відчули і справді масово почали повертатися до міста Харкова. У нас щодня – ми фіксуємо – залізничним транспортом близько 2-2,5 тисяч людей. Це і Західна Україна, і з-за кордону повертаються люди" , - заявив Синєгубов.

Він нагадав, що деякі реактивні системи залпового вогню можуть обстрілювати північні околиці Харкова навіть із території РФ.

У ніч на 18 травня російські артилеристи завдали удару по пожежній частині в Київському районі Харкова, під час пожежі повністю згоріли кілька спецавтомобілів.