Мер: план відновлення Тростянця розроблять у Австрії
Концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія iC consulenten ZT GmbH. Про це розповів міський голова Юрій Бова. Про це, із посиланням на Facebook мера Тростянця, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH розробити спільно концепцію розвитку майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста", - зазначив Бова.
Мер Тростянця також підкреслив, що всі роботи австрійські фахівці будуть виконувати безплатно. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці. За його словами, Тростянець потрібно істотно відбудовувати й використовувати для цього Кращий європейський досвід.