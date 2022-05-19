Мер: план відновлення Тростянця розроблять у Австрії

Концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія iC consulenten ZT GmbH. Про це розповів міський голова Юрій Бова.﻿ Про це, із посиланням на Facebook мера Тростянця, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH розробити спільно концепцію розвитку майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста" , - зазначив Бова.

Мер Тростянця також підкреслив, що всі роботи австрійські фахівці будуть виконувати безплатно. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці. За його словами, Тростянець потрібно істотно відбудовувати й використовувати для цього Кращий європейський досвід.