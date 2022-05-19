Пільгове розмитнення автомобілів: скільки недоотримав бюджет

Менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.﻿ Про це, із посиланням на статистику Державної митної служби України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень. В середньому на оформлення одного ввезеного автомобіля на українському кордоні витрачається 45 хвилин. Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України ввезли 4817 автомобілів. Найбільше автомобілів розмитнено на Волинській, Львівській та Закарпатській митницях.

Раніше повідомлялося, що українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів з Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні. Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.