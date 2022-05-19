Уряд визначив банки для виплат пенсій та зарплат бюджетникам

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ протягом дії воєнного стану. У цей час перелік банків змінюватися не буде, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Постановою на час воєнного стану припиняється механізм визначення та вимог до банків через які здійснюються виплати.

"Установити, що перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований станом на 24 лютого 2022 р., є актуальним та до нього не вносяться зміни протягом періоду дії воєнного стану", - йдеться у постанові від 13 травня 2022 р. № 588.

За даними Мінфіну, уповноваженими є 46 банків.