ОВА: село на Дніпропетровщині обстріляли з "Градів" та "Ураганів"

У ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці.

Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу".

Резніченко показав одну зі зруйнованих будівель.