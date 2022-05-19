Луганська ОВА: РФ застосувала авіацію для руйнування цивільних об'єктів

Унаслідок ворожих обстрлів найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, в останній росіяни активно застосовували авіацію, повідомив очільник﻿ Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста" , - написав він.

Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об’єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове.

"Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають чисельні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у Лисичанську вчора вдень росіяни знеструмили потужну електропідстанцію, область залишилася без світла.