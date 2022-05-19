Сенат США сьогодні проголосує за пакет допомоги Україні на $40 млрд

У четвер, 19 травня, Сенат Сполучених Штатів проведе голосування щодо законопроекту про надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів. Голосування відбудеться о 18:30. ﻿Про це, із посиланням на прес-службу Сенату, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Об 11:30 (18:30 за Києвом) Сенат приступить до двох голосувань з наступних питань: переговори по HR 7691, пакету додаткової допомоги Україні. Проходження HR 7691, пакету додаткової допомоги Україні" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня Сенат США переважною більшістю голосів під час процедурного голосування схвалив надання допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів.