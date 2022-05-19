Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення загинули 28,5 тис. військових РФ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1254 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од,

артилерійських систем – 595 (+9) од,

РСЗВ - 199 (+0) од,

засобів ППО - 93 (+2) од,

літаків – 203 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),

крилатих ракет - 103 (+1),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,

спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.