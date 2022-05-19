Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення загинули 28,5 тис. військових РФ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1254 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од,
- артилерійських систем – 595 (+9) од,
- РСЗВ - 199 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+2) од,
- літаків – 203 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),
- крилатих ракет - 103 (+1),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.