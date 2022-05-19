Блінкен: США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн

США нададуть Україні додаткові 215 млн доларів у вигляді екстреної продовольчої допомоги, щоб допомогти країні подолати гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, присвяченій викликам глобальній продовольчої безпеки, пише CNN.

Блінкен закликав країни швидко діяти для подолання глобальної продовольчої кризи, що наростає.

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше" , - наголосив Блінкен.

"Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро схвалить приблизно 5,5 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку" , - додав він.

Блінкен також сказав, що США виділять 500 мільйонів доларів на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ.