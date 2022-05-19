ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 231 дитина

Станом на ранок 19 травня 2022 року більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційними даними 231 дитина загинула та понад 427 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

17 травня ворог вкотре обстріляв м. Бахмут Донецької області. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. Вчора, 18 травня, під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

Стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

У понеділок, 16 травня, на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти, 171 з них зруйновано повністю.