ЗМІ: Туреччина підготувала вимоги щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

У Туреччині можуть переглянути своє ставлення стосовно вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. Для цього Анкара підготувала "скандинавське досьє" з п'яти вимог, які висуває цим двом країнам, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Türkiye.

Відомо, наступного понеділка делегації зі Швеції та Фінляндії прибудуть в Анкару з візитом, аби знайти способи переконати Анкару, щоб отримати схвалення на членство в НАТО.

Дипломатів, як пише газета, прийме заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Онал, він повідомить про вимоги його країни.

Так, згідно з отриманою виданням інформацією, Анкара підготувала "скандинавське досьє" для двох країн, яке складається з п’яти основних пунктів:

екстрадиції членів "терористичної" Робітничої партії Курдистану (РПК) та організації ФЕТО;

визнання терористичними Сирійських сил національної самооборони (СНС), що в Анкарі вважають афілійованими з РПК;

припинення підтримки представників "організації фетхуллахістів" (ФЕТО), яку турецька влада вважає причетною до підготовки перевороту у 2016 році;

закриття всіх організацій, пов'язаних із структурами, які в Туреччині асоціюють з терористами,

надання відповідних гарантій.

Як пише видання, жодних поступок по цих п'яти пунктах в Анкарі робити не збираються.

"Вони (дипломати - ред.) будуть змушені взяти до уваги наші вимоги. Можливо їм доведеться кілька разів відвідати Туреччину" , - повідомляє Türkiye з посиланням на дипломатичні джерела.

Нагадаємо, раніше в Анкарі заявили, процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн.

Також повідомлялося, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган поки не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу, оскільки вони ввели санкції проти Туреччини. Крім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".