Чехія змінила правила проживання українських біженців

Уряд Чехії вніс зміни до закону про проживання українських біженців. Це стосується виплат грошової допомоги біженцям та розгляду заявок про надання тимчасового захисту. Про це заявив глава МВС Віт Ракушан, повідомляє Ліга.net.

Зокрема, уряд скасував фінансову допомогу у розмірі 5000 крон (близько $200) для українських біженців, які отримали безкоштовне житло та гуманітарну допомогу.

Також умовою для отримання допомоги для українських біженців є проживання на території Чехії.

Окрім цього, чеський уряд збільшив термін розгляду заявок про тимчасовий захист до 60 днів.

Водночас Чехія скоротить термін подання заяви біженцем про зміну місця проживання з 15 до трьох днів.