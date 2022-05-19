WSJ: Google вивіз більшість співробітників із Росії

Корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників - значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що деякі співробітники вирішили залишитися в Росії і покинути компанію. Таким чином, незабаром у Google більше не буде співробітників в Росії.

Google почав пропонувати переміщення співробітників з Росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов’язань" , - заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

"Звільнення співробітників Google і заплановане банкрутство підкреслюють подальше погіршення відносин Росії із західними технологічними компаніями після російського вторгнення в Україну. У 2014 році Google закрила свій інженерний офіс в Росії, оскільки уряд посилив придушення свободи в Інтернеті, але компанія продовжувала продавати рекламу та продавати свою продукцію в московському офісі" , - нагадує видання.

Після того, як почалася війна в Україні і західні країни ввели санкції проти Росії, цензура в РФ звинуватила відеосервіс компанії YouTube у поширенні дезінформації та розпалюванні протестів. У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій в країні, включаючи всю рекламу, додає WSJ.

У середу Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії.

YouTube потрапив під критику російських регуляторів за блокування кремлівських каналів і відмову видалити контент, який Росія наказала закрити. Але російський уряд досі не заблокував сервіс, який дуже популярний в Росії.