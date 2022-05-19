Бербок: ще однією зброєю Росії є голод
Російська Федерація воює проти України не тільки бомбами і ракетами. Не менш смертоносною зброєю є загроза голоду у світі, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
Повідомляється, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Нью-Йорку вона звинуватила Росію в розпалюванні глобальної кризи.
"Заблокувавши українські порти, зруйнувавши елеватори, дороги і залізниці і особливо фермерські поля, Росія почала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", - підкреслила Бербок.
Вона додала, що Росія веде війну не тільки за допомогою танків, ракет і бомб.
"Росія веде цю війну іншим страшним, але більш тихиою зброєю: голодом і поневіряннями", - додала Бербок.