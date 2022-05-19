WSJ: у США пропонують вилучити з обороту купюри $100, щоб знищити накопичення росіян

Щоб жителі Росії відчули на собі тиск санкцій, необхідно вилучити з обігу 100-доларові купюри, повідомляє Новое издание.

Про це повідомив науковий співробітник Інституту Гувера Маркос Куналакіс в огляді The Wall Street Journal.

"Більшість росіян не постраждали від західних санкцій, але є одна річ, яку міністерство фінансів США може зробити, щоб чинити реальний політичний тиск на Володимира Путіна, - негайно припинити звернення та оплату 100-доларових банкнот у Росії", - заявив експерт.

Він зазначив, що багато років росіяни замість вкладення грошей у пенсійний фонд, скуповують долари та зберігають їхні будинки.

«Станом на 2019 рік у Росії перебувало понад 661 500 фунтів 100-доларових банкнот, багато з яких було заховано в комкуватих матрацах та пошитих у домашніх умовах поясах для грошей. Це 31,5 мільярда доларів», - наводить статистику Куналакіс.

До початку 2022 року сума готівкових заощаджень росіян становила 74,6 млрд. доларів.

«Швидке скасування 100-доларової банкноти не дозволить швидко конвертувати кошти через поточну ситуацію в РФ. Заощадження росіян перетворяться на папір», — озвучив свою пропозицію американський фахівець, додавши, що такі дії спровокують у РФ соціальний вибух.

На думку Куналакіса, навіть розмови про відміну 100-доларових купюр сколихне ситуацію в РФ, а також порушить «політичний статус-кво пана Путіна сильніший, ніж багато санкцій».

Раніше у ЗМІ підрахували, що російська економіка втратить десятиліття економічного зростання.

До цього Путін підписав указ про запровадження контрсанкцій – забороняються постачання продукції та сировини.