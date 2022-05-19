Посол: вступ України до НАТО знизить ризик ядерної війни

Ризик ядерної війни стане меншим, якщо Україна вступить до НАТО. Про це в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє Deutsche Welle.

"Тоді б Путін знав: якщо він завдасть по Україні ударів ядерною зброєю, йому слід чекати відповідного ядерного удару. І це втримало б його від нападу" , - пояснив дипломат.

Водночас він висловив упевненість у тому, що процес ймовірного приєднання України до Північноатлантичного альянсу "може пройти так само швидко, як у випадку зі Швецією чи Фінляндією".