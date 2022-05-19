ЗМІ: Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію

Глави урядів країн Північного моря підписали угоду про співпрацю у галузі розвитку прибережної вітроенергетики та зеленого водню, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Euractiv.

До 2030 року вони планують виробляти щонайменше 65 ГВт, а 2050 – 150 ГВт. У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати "Зеленою електростанцією Європи".

Постійні вітри Північного моря, мілководдя та близькість до промислових центрів, що є великими споживачами електроенергії, роблять його ідеальним місцем для встановлення вітряних електростанцій.

Угода спрямована на десятикратне збільшення потужностей морської вітроенергетики у регіоні, при цьому загальний обсяг інвестицій приватного сектору, як очікується, становитиме 135 мільярдів євро.

"Використання вітру, використання Північного моря має давню традицію в наших країнах", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, колишній мер Гамбурга, судноплавного вузла Північного моря.

Він додав, що прибережна вітроенергетика більше не залежить від субсидій і стає "дешевшою і дешевшою", зазначивши, що зараз "час індустріалізації".

У той же час чотири країни хочуть активізувати співпрацю в галузі виробництва "зеленого" водню з відновлюваної електроенергії з планами розширення відповідної інфраструктури в регіоні.

Зелений водень має великий попит у виробників сталі, які прагнуть виробляти сталь з нульовим рівнем викидів вуглецю.

За словами політиків, вітряні електростанції у Північному морі мають відігравати важливу роль у забезпеченні достатньої кількості водню.