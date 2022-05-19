Донецька ОВА: окупанти завдали авіаудар по Бахмуту

Російські війська завдали чергового авіаудару по Бахмуту у Донецькій області. Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомив﻿ очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільних, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог" , - написав очільник ОВА.

Кириленко закликав людей покинути Донецьку область та врятувати своє життя.