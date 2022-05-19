МЗС: посол Фінляндії повернулася до Києва

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне повернулася на посаду до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії, усі співробітники посольства залишили Україну на початку війни, але зараз ситуація з безпекою у Києві покращилася.

Там зазначили, що дипломатичне відомство працюватиме в обмеженому режимі.

Служба підтримки громадян та прийом заяв на отримання віз та посвідки на проживання закриті до подальшого повідомлення. В екстрених випадках громадяни Фінляндії, які перебувають в Україні, можуть звертатися до цілодобового сервісного центру МЗС.

Фінляндія, як і раніше, рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликає людей, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.