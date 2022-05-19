НБУ: Британське МЗС направило 5 мільйонів фунтів на підтримку ЗСУ

НБУ 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн гривень у еквіваленті) на спецрахунок, відкритий для підтримки ЗСУ, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

У НБУ підкреслюють, що це – найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних Сил України одним платежем у іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з Росією.

"Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу.

Ми високо цінуємо партнерські відносини з Урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку додають, що майже п’ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті для підтримки українських військових на спецрахунок НБУ, – це донати в фунтах стерлінгів (включаючи кошти від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії).

"На сьогодні загалом на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України було перераховано майже 16,8 млрд грн у еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті)" , – звітують у Нацбанку.

Для допомоги українським військовим перерахувати кошти можна на сайті Національного банку за реквізитами (у гривні, доларах США, євро, британських фунтах, канадських доларах, польських злотих, австралійських доларах) та за допомогою платіжної картки.