ЗМІ: американський фармгігант Bristol-Myers Squibb залишає Росію

Американська фармацевтична компанія Bristol-Myers Squibb почала передавати свій російський бізнес компанії Swixx BioPharma, повідомляє Новое время.

Про це пише профільне видання Vademecum з посиланням на джерело, близьке до компанії.

За даними видання, з 18 травня компанія розпочала процес передачі російського бізнесу своєму партнеру в Центральній та Східній Європі – Swixx BioPharma.

Співробітникам російського підрозділу BMS запропонували перейти на роботу у Swixx BioPharma, а також пообіцяли компенсацію.

У Росії Swixx керує двома компаніями - Свікс Біофарм і Свікс Хелскеа. Їхня сукупна виручка в 2021 році склала 3,3 млрд рублів. У Європі Swixx представляє інтереси BMS у країнах, як Болгарія, Естонія, Латвія та інших.

Повідомляється, що виторг російського підрозділу Bristol-Myers Squibb в 2021 році склав 24,3 млрд рублів, чистий прибуток - 588,6 млн рублів.