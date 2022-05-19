В "СН" пояснили, чому воєнний стан хочуть продовжити на три місяці

Президент пропонує продовжити воєнний стан відразу на 3 місяці, оскільки будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Про це під час телемарафону єдиних новин заявив﻿ нардеп від фракції "Слуга Народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо" , – констатував Веніславський.

За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

"Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан" , – пояснив депутат.

Нагадаємо, 18 травня у парламенті зареєстрували законопроєкт № 7389, який затверджує Указ Президента про продовження воєнного стану на 90 днів.