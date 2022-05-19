Кулеба: нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба обурився поведінкою деяких європейських країн, які заявляли про двозначність європейської перспективи України. Відповідний допис він опублікував у Twitter﻿.

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі і має покласти край. Це лише підбадьорило Путіна" , - написав він.

Кулеба додав, що Україні "не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців".