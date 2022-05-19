РНБО: РФ готує "бучанський сценарій" у Донецькій області

У Росії готують провокації з розстрілом мирних жителів Костянтинівки (Донецька область) за "бучанським сценарієм". В цьому ворог хоче звинуватити Україну.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів" , - ідеться в повідомленні.

Так, кремлівські пропагандистські ЗМІ дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові нібито "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.

Таким чином, пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави.