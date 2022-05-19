РНБО: РФ готує "бучанський сценарій" у Донецькій області
У Росії готують провокації з розстрілом мирних жителів Костянтинівки (Донецька область) за "бучанським сценарієм". В цьому ворог хоче звинуватити Україну. Про це повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації при РНБО.
"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів", - ідеться в повідомленні.
Так, кремлівські пропагандистські ЗМІ дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові нібито
"перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру
"будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.
Таким чином, пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави.
Як зазначили у відомстві, мета
"попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - це спроба забезпечити
"інформаційне алібі" та
"підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами.