СБУ викрила масштабне розкрадання бронежилетів для ЗСУ

У Службі безпеки України заявили про ліквідацію масштабної схеми розкрадання гуманітарної допомоги для військовослужбовців.﻿ Про це у четвер, 19 травня, розповів речник відомства Артем Дехтяренко, повідомляє прес-центр СБУ.

За даними СБУ, фігуранти цієї справи намагалися незаконно продати понад 1 тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн гривень.

"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім, замість безкоштовної передачі українським захисникам причетні чиновники намагалися продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів" , — повідомив речник спецслужби.

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