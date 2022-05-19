"Укрпошта" анонсувала продаж нової серії марок про "російський військовий корабель"

Укрпошта анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі "русскому воєнному кораблю" – але тепер вже після того, як українські військові його потопили, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру "москва", Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" , – повідомили у компанії.

Марка вийде накладом 5 млн примірників у двох номіналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) становитиме 69 грн та $4,5 відповідно.

Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях Укрпошти, зокрема – у райцентрах. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь якого номіналу одному покупцю.

Крім того, марки і мерч будуть представлені на п’яти онлайн-майданчиках, зокрема міжнародних. На всіх майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

Нагадуємо:

Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українського прикордонника Романа Грибова острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.

Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбилипротикорабельними ракетами "Нептун" українські військові, а згодом він потонув.

Укрпошті навіть довелося обмежувати продаж марок "в одні руки" через надвисокий попит.