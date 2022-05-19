Шольц: укладення продиктованого Путіним миру неможливе

Канцлер Олаф Шольц під час виступу у парламенті 19 травня запевнив, що Німеччина і далі поставлятиме Україні важке озброєння, та вважає можливість укладення «продиктованого Україні миру» неможливою, повідомляє Дзеркало тижня.

«Путін все ще вірить, що може добитися продиктованого на власних умовах миру. Але він не буде нічого диктувати, тому що українці не приймуть його умов, як і ми» , – сказав Шольц.

За його словами Путін піде на переговори лише тоді, коли остаточно зрозуміє, що не може перемогти Україну та її захисників.

«У всіх нас є одна спільна мета: Росія не повинна виграти цю війну, Україна має вижити» , – підкреслив Шольц та додав, що досі важливо посилити обороноздатність України.

Шольц пообіцяв підтримку Німеччини і щодо наступних санкцій проти Росії, допомозі українським біженцям, «а також з доставкою зброї, включаючи важку техніку. Немає жодної ескалації в тому, щоб допомогти країні, на яку жорстоко напали. Це наш внесок у відбиття нападу і якнайшвидше припинення насильства».

Що стосується вступу України до ЄС, то Шольц підтримав побоювання Макрона, що процес вступу «не питання кількох місяців або кількох років» . При цьому країнам західних Балкан він спеціально пообіцяв членство в Європейському Союзі у недалекій перспективі.

Попри всі позитивні для України заяви виступ Шольца зазнав критики з боку німецької опозиції, яка звинуватила його у подвійній грі та продовженні затримок із поставками німецького озброєння.