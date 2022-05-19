Моравецький: Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати" йому обличчя
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", повідомляє Укрінформ.
За його словами, трагедія цивільного населення в Бучі чи Маріуполі й останні події в Україні повинні всіх розбудити від летаргічного сну і відкинути колишні омани.
Моравецький відреагував на спроби
"зберегти обличчя" Путіну.
"Як можна намагатися врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?" — наголосив польський прем'єр.
За його словами, зараз є привід добре зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в Росії.
"Зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть", — сказав Моравецький.
Моравецький заявив, що парадоксом цієї війни є те, що якщо Україна переможе, то це буде, насамперед, її перемога.
"Натомість якщо вона програє, то це буде поразка нас усіх і кінець того світу, який ми знаємо", — сказав він.
Прем'єр закликав до ізоляції Путіна.
"Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами. Злочинців необхідно засудити, а ідеологію „русского міра“ — подолати і викорінити", — сказав Моравецький.