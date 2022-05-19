Моравецький: Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати" йому обличчя

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", повідомляє Укрінформ.

За його словами, трагедія цивільного населення в Бучі чи Маріуполі й останні події в Україні повинні всіх розбудити від летаргічного сну і відкинути колишні омани.

Моравецький відреагував на спроби "зберегти обличчя" Путіну.

"Як можна намагатися врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?" — наголосив польський прем'єр.

За його словами, зараз є привід добре зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в Росії.

"Зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть" , — сказав Моравецький.

Моравецький заявив, що парадоксом цієї війни є те, що якщо Україна переможе, то це буде, насамперед, її перемога.

"Натомість якщо вона програє, то це буде поразка нас усіх і кінець того світу, який ми знаємо" , — сказав він.

Прем'єр закликав до ізоляції Путіна.