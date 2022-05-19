Ердоган: Туреччина не може відмовитися від газу РФ та зв'язків із Путіним

Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з Росії. Також влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яку цитує Hurriyet.

"Щодо війни з Росією та Україною, то, звісно, ​​ми зараз проводимо збалансовану політику і щодо Росії, і щодо України. І в цій політиці балансу, звичайно, я не маю наміру розривати зв’язки з паном Путіним, чи паном Зеленським" , - сказав Ердоган.

Він зазначив, що продовжує свою телефонні переговори як з президентом України, так і з президентом Росії.

"Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу. Втім, у нас є зв'язки з обома сторонами (Україна та РФ - ред.). З Росією ми маємо проект в атомній енергетиці АЕС "Аккую". Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці стосунки" , - підкреслив Ердоган.

Своєю чергою він також додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.

Варто зазначити, що Чорне море володіє енергетичним запасом, щоб задовольнити світові потреби протягом 45 років. В Туреччині ж нещодавно заявляли, що мають є ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.