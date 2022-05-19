Bloomberg: экономіка РФ у першому кварталі сповільнилася більше, ніж очікувалося

Зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

У першому кварталі року економічне зростання Росії сповільнилося, хоча охопило лише один повний місяць наслідків перших санкцій за вторгнення в Україну. Відтак, у березні проявився лише початковий вплив санкцій, який зростатиме далі.

Валовий внутрішній продукт виріс на 3,5% у річному вимірі проти зростання на 4% в останньому кварталі 2021 року за попередніми даними Федеральної служби статистики. Це менше, ніж середній прогноз економістів, опитаних Bloomberg, щодо зростання на 3,7%, що збігається з оцінкою російського Міністерства економіки.

Очікується, що санкції, запроваджені країнами заходу, які вразили основні російські фінансові установи та компанії та спричинили відхід іноземних фірм, спровокують глибоку рецесію в Росії. Річні прогнози падіння ВВП Росії варіюються від 8% до 12%.

Опитані агентством економісти прогнозують, що зростання ВВП агресора в першому кварталі зміниться глибоким падінням у другому. Наразі схоже, що санкції призводять до поступового збою економіки, а не до раптової зупинки діяльності.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів Росії у внутрішніх оцінках прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання". Публічно у відомстві цю цифру заперечують.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% цьогоріч, Росії – на 8,5%.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.