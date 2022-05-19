Кім анонсував два послаблення для Миколаївської області

Кім анонсував два послаблення для Миколаївської області

У Миколаєві зміниться дія комендантської години, а також відновлять продаж слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомив﻿ очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв весь тиждень. Але під суворою забороною продаж військовим. Якщо будуть випадки продажу військовим, то одразу ж скасуємо це рішення.﻿
Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години – з 10-ї вечора тепер буде, (світловий) день подовжується, служби всі працюють", - повідомив він.

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