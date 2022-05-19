Кім анонсував два послаблення для Миколаївської області
У Миколаєві зміниться дія комендантської години, а також відновлять продаж слабоалкогольних напоїв.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв весь тиждень. Але під суворою забороною продаж військовим. Якщо будуть випадки продажу військовим, то одразу ж скасуємо це рішення.
Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години – з 10-ї вечора тепер буде, (світловий) день подовжується, служби всі працюють", - повідомив він.