МЗС: посольство Швейцарії повертається до Києва
Міністерство закордонних справ Швейцарії анонсувало повернення посольства в Україну після 2,5 місяців вимушеного закриття. Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє Європейська правда.
"Це рішення ґрунтується на глибокому аналізі безпекової ситуації в українській столиці", - ідеться в повідомленні.
Під час першого етапу до Києва повернуться тільки посол Клод Вільд з командою з чотирьох співробітників. У посольстві також працюватимуть місцеві співробітники.
"Фізична присутність посла Швейцарії та його команди сприятиме контакту з українською владою. У найближчі тижні команда посольства також займатиметься такими ключовими питаннями, як координація проєктів реконструкції, розвитку та гуманітарної допомоги, а також висвітлення ситуації в Україні в ЗМІ", - передає МЗС Швейцарії.
Швейцарське посольство у Києві призупинило роботу невдовзі після початку повномасштабної війни, а з 22 березня працювало в Кишиневі.