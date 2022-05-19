МЗС: посольство Швейцарії повертається до Києва

Міністерство закордонних справ Швейцарії анонсувало повернення посольства в Україну після 2,5 місяців вимушеного закриття.﻿ Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє Європейська правда.

"Це рішення ґрунтується на глибокому аналізі безпекової ситуації в українській столиці" , - ідеться в повідомленні.

Під час першого етапу до Києва повернуться тільки посол Клод Вільд з командою з чотирьох співробітників. У посольстві також працюватимуть місцеві співробітники.

"Фізична присутність посла Швейцарії та його команди сприятиме контакту з українською владою. У найближчі тижні команда посольства також займатиметься такими ключовими питаннями, як координація проєктів реконструкції, розвитку та гуманітарної допомоги, а також висвітлення ситуації в Україні в ЗМІ" , - передає МЗС Швейцарії.

Швейцарське посольство у Києві призупинило роботу невдовзі після початку повномасштабної війни, а з 22 березня працювало в Кишиневі.