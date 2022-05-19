Червоний Хрест почав реєстрацію військовополонених з "Азовсталі"

Червоний Хрест почав реєстрацію військовополонених з "Азовсталі"
Фото: wikipedia/Chad Nagle

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що почав реєстрацію сотень військовополонених, які залишають завод «Азовсталь» в українському портовому місті Маріуполь, повідомляє Радіо Свобода.

«Протягом останніх 2 днів ми зареєстрували сотні військовополонених, які залишають завод «Азовсталь» у Маріуполі. Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно», – повідомляє МКЧХ у твіттері 19 травня.

Міністерство оборони Росії стверджує, що майже 1000 українських бійців на заводі «здалися» станом на 18 травня, в той час як тривають переговори щодо долі ще сотень, які, як вважають, все ще перебувають на «Азовсталі».

Українська сторона цих заяв Москви наразі не коментувала.

У заяві МКЧХ йдеться, що процес реєстрації, який триває, передбачає документування особистих даних, таких як ім'я, дата народження та інформація про найближчих родичів.

Це «дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був схоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями», – йдеться в заяві.

У ній додають, що, згідно з Женевськими конвенціями, МКЧХ має право опитувати військовополонених «без свідків» і що побачення з ними не повинні бути «неправомірно обмежені».

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