СБУ заявила про затримання брата Олега Царьова

Служба безпеки України заявила про затримання брата проросійського політика Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах, повідомила﻿ прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

"Він був упевнений у швидкій перемозі РФ: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації. Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури. СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам" , - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина РФ, повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в РФ.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.