Валютний ринок в умовах війни: 85-й день

У четвер 19 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 17 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 54,82 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 105,40 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 104,01 млн. доларів, у євро – на 1,38 млн. доларів в еквіваленті. Вже шостий день поспіль операції в євро мають незначний обсяг.

За даними Нацбанку, 17 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був більшим, ніж обсяг заявок на покупку на 19,3 млн доларів: на 155,9 млн доларів було подано заявок на покупку та на 175,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8158 гривень, а продають по 31,1240 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 19 травня знизився на 1332,89 млн. і склав 54 242,76 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку триває ажіотажний попит на долар. Рівно добу тому у столиці продавали готівкового «американця» по 35,80-36,00 гривень. Сьогодні на цей час цінник злетів до 36,90-37,00 гривень, тобто. за день зростання склало ще одну гривню на доларі. При цьому у великих обласних центрах долар продають ще дорожче. Так, в Одесі на обід долар подорожчав до 37,30 гривень, а в Харкові – до 37,40-37,50 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим курсом долара перевищив 25%.

Євро на FOREX у четвер знову зростає після того, як учора пізно ввечері опустився до позначки 1,0457 долара. На момент написання статті він піднявся до 1,0537 долара, і зростання продовжується. Причиною чергової хвилі зростання євро стало ослаблення долара проти всіх провідних світових валют на тлі ознак ослаблення карантину через коронавірус у Шанхаї, що сприяло покращенню настроїв на світових фінансових ринках. Готівковий євро під впливом одразу двох односпрямованих векторів – зростання на FOREX та подорожчання готівкового долара – буквально злетів, подорожчавши за добу на 1,20 гривні. Вчора в цей час євро можна було купити по 37,60-37,80 гривень, а сьогодні – вже по 38,80-39,00 гривень.

Російський рубль продовжує зміцнення: до 12-ї години дня за київським часом долар опустився до 61,95 руб/$.

Криптовалюта №1 біткоїн трохи подешевшав. Сьогодні його ціна на біржі Binance коливається в межах $28600-29900 за монету $30788,37. Число охочих купити біткоїн за такою ціною перевищує кількість продавців у 2 рази.