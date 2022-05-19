Європарламент підтримав призупинення всіх імпортних мит із України

Європарламент підтримав призупинення усіх імпортних мит ЄС на експорт з України на один рік, щоб підтримати українську економіку в умовах війни, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у комюніке пресслужби.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 - утрималися.

Зміни повністю скасовують ввізні мита на промислову продукцію, фрукти й овочі та антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

Вони набудуть чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером ЄС - на Євросоюз припадає понад 40% торгівлі товарами. Україна - п’ятнадцятий найбільший партнер ЄС.

Нагадаємо, 27 квітня Єврокомісія подала на розгляд Ради міністрів ЄС та Європейського парламенту справді безпрецедентний пакет пропозицій щодо лібералізації доступу українських товарів до ринку Євросоюзу.